5 редких фразеологизмов с объяснениями

Гость: Гость:

Врет как сивый мерин-человек который говорит небылицы все свое ношу с собой-человек который таскает все что ему нужно и нет всякой тваре по паре-о разнородной компании, в которой можно встретить разных людей. в сорочке родился- о счастливом человеке на бобах провести- вид гадания