5 редких фразеологизмов с объяснениями
Русский язык
5 редких фразеологизмов с объяснениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Врет как сивый мерин-человек который говорит небылицы все свое ношу с собой-человек который таскает все что ему нужно и нет всякой тваре по паре-о разнородной компании, в которой можно встретить разных людей. в сорочке родился- о счастливом человеке на бобах провести- вид гадания
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