. Задание № 1: Выпишите из данного предложения все возможные словосочетания: Вечером прыгал он по клетке, расшатывал клювом железные прутья или выламывал дверцу. - Разберите именное словосочетание помогите плиииз очень про...

Русский язык

. Задание № 1: Выпишите из данного предложения все возможные словосочетания: Вечером прыгал он по клетке, расшатывал клювом железные прутья или выламывал дверцу. - Разберите именное словосочетание помогите плиииз очень прошу нужно срочно даю 20 баллов и разберите обязательно именное словосочетание

Автор: Гость