. Задание № 1: Выпишите из данного предложения все возможные словосочетания: Вечером прыгал он по клетке, расшатывал клювом железные прутья или выламывал дверцу. - Разберите именное словосочетание помогите плиииз очень про...

Русский язык
. Задание № 1: Выпишите из данного предложения все возможные словосочетания: Вечером прыгал он по клетке, расшатывал клювом железные прутья или выламывал дверцу. - Разберите именное словосочетание помогите плиииз очень прошу нужно срочно даю 20 баллов и разберите обязательно именное словосочетание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вечером прыгал, железные прутья,
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