Прочитайте Определите главную мысль стихотворных строк А.Усачёва что делать пробовать,

Русский язык
Прочитайте Определите главную мысль стихотворных строк А.Усачёва что делать пробовать,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты что-то сделал неправильно в этом виноват только ты.Если что-то неправильно казал или нагрубил это тоже виноват только ты.Это только ты сделал и никто другой.
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