Прочитайте Определите главную мысль стихотворных строк А.Усачёва что делать пробовать,
Русский язык
Прочитайте Определите главную мысль стихотворных строк А.Усачёва что делать пробовать,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты что-то сделал неправильно в этом виноват только ты.Если что-то неправильно казал или нагрубил это тоже виноват только ты.Это только ты сделал и никто другой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Русский язык
Спишите вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания Определите в каких примерах использован прием поэтического обращения
Геометрия
Математика