Спишите , вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. Определите, в каких примерах использован прием поэтического обращения
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Спишите , вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. Определите, в каких примерах использован прием поэтического обращения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости, конечно, но вообще НИЧЕГО не видно!!
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