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12+15а+24а+5а при а=0;а=3
Математика
12+15а+24а+5а при а=0;а=3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+0+0+0=12 12+15*3+24*3+5*3=12+45+72+13=142
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