Как переводится на казахский в кастрюлю с водой лажу мясо довожу до кипения валит??я 30 минут потом положу туда же картофель морковь свеклу сварю 15 минут потом положу капусту через 5 минут жарить на сковороде лук и туда же лож...
Қазақ тiлi
Как переводится на казахский в кастрюлю с водой лажу мясо довожу до кипения валит??я 30 минут потом положу туда же картофель морковь свеклу сварю 15 минут потом положу капусту через 5 минут жарить на сковороде лук и туда же ложу томат пожарив все выливаю в кастрюлю через 5 минут выключаю кастрюлю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қазанға суды құйып,оның ішіне етті саламын. Сосын оны 30 минут кайнатып,ішіне картоп,сəбіз жəне қызылшаны салып 15 минут қайнатамыз. Одан кейін қырыққабатты саламыз. 5 минуттан соң табаға жуа мен томатты қуырамыз да оны қазанға құямыз. 5 Минуттан соң қазанның астын өшіреміз
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