Как переводится на казахский в кастрюлю с водой лажу мясо довожу до кипения валит??я 30 минут потом положу туда же картофель морковь свеклу сварю 15 минут потом положу капусту через 5 минут жарить на сковороде лук и туда же лож...

Қазақ тiлi

Как переводится на казахский в кастрюлю с водой лажу мясо довожу до кипения валит??я 30 минут потом положу туда же картофель морковь свеклу сварю 15 минут потом положу капусту через 5 минут жарить на сковороде лук и туда же ложу томат пожарив все выливаю в кастрюлю через 5 минут выключаю кастрюлю

Автор: Гость