Как пишется число 9 в виде дроби со знаменателем 30?

Математика
Как пишется число 9 в виде дроби со знаменателем 30?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
30 _ 9 так тридцать девятых
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