Составить предложение ребята журавль в поместить сарай

Русский язык
Составить предложение ребята журавль в поместить сарай
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жупавль был ранен, поэтому ребята поместили его в сарай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первый день ученики подклеили 35 книг. в второй день на 7 больше,а в третий день в 6 раз меньше, чем в первый.сколько книг подклеили в третий день?
Ответить
История
Земский собор 1653:г. принял решение о
Ответить
Математика
А) -5≤x+2≤5 б) -6<x-4<6 в) -8≤x+3≤8
Ответить
Геометрия
Площа бічної поверхвюі правильного тетраедра дорівнює 27√3 см^. знайдіть висоту цього тетраедра . срочно !! пожалуйста
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста срочно!!! 2 задание.
Ответить