как пишется слово светличок

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как пишется слово светличок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пишется вот так Светлячок
Гость:
слово светлячок пишется вот так
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