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Как пишится наречие кверху????
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Как пишится наречие кверху????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Верх ,верхний все это наречие вот да
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