Сочинение на тему смешные истории

Гость: Гость:

Какие с тобой приключались курьезы? Например: Однажды я гуляла. И ищя ключи мне показалось что я их забыла.Ни папы,ни мамы дома не было. Я обзвонила друзей и один мой друг пригласил меня к себе.Я пришла и мы играли,позже за мной пришли. Я не нашла ключей дома,но опять посмотрела в сумке и они лежали там. Вот такой курьез со мной произошел.