Сочинение на тему смешные истории
Русский язык
Сочинение на тему смешные истории
Ответ(ы):
Гость:
Какие с тобой приключались курьезы? Например: Однажды я гуляла. И ищя ключи мне показалось что я их забыла.Ни папы,ни мамы дома не было. Я обзвонила друзей и один мой друг пригласил меня к себе.Я пришла и мы играли,позже за мной пришли. Я не нашла ключей дома,но опять посмотрела в сумке и они лежали там. Вот такой курьез со мной произошел.
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