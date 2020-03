Сообщите о принадлежности предмета, употребив притяжательное местоимение, данно?? в скобках: e.g. That is an umbrella, (my) It's my umbrella.1. This is a typewriter, (her) 2. Those are books, (our) 3. These are maps, (their) 4...

Английский язык

Сообщите о принадлежности предмета, употребив притяжательное местоимение, данно?? в скобках: e.g. That is an umbrella, (my) It's my umbrella.1. This is a typewriter, (her) 2. Those are books, (our) 3. These are maps, (their) 4. That is a tie. (his) 5. Those are pencils, (her) 6. That is a toy. (your) 7. This is a bed. (my) 8. Those are apples, (our) 9. That is a coat, (his) 10. Thatis a car. (their)

Автор: Гость