Помогите пожалуйста сделать функцию возведения числа в степень (числа считываются с клавиатуры). на фотографии есть начало (только там в конце что-то не оч). ПОЖАЛУЙСТА!

Информатика

Помогите пожалуйста сделать функцию возведения числа в степень (числа считываются с клавиатуры). на фотографии есть начало (только там в конце что-то не оч). ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость