В пенале 26 школьных принадлежностей. Ручек 5/14, карандашей 11/14, линейки 3/14, а всё остальное ластики. Сколько ластиков в пенале?

Математика

В пенале 26 школьных принадлежностей. Ручек 5/14, карандашей 11/14, линейки 3/14, а всё остальное ластики. Сколько ластиков в пенале?

Автор: Гость