В пенале 26 школьных принадлежностей. Ручек 5/14, карандашей 11/14, линейки 3/14, а всё остальное ластики. Сколько ластиков в пенале?
Математика
В пенале 26 школьных принадлежностей. Ручек 5/14, карандашей 11/14, линейки 3/14, а всё остальное ластики. Сколько ластиков в пенале?
Ответ(ы):
Гость:
25 14/14 - 5/14-11/14-3/14=25 9/14-8/14=1/14 Ответ: в пенале 1/14 ластиков.
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