Допоможіть скласти байку на тему два хитрих одного не перевежать

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Допоможіть скласти байку на тему два хитрих одного не перевежать
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