Два кубика,чугунный и железный ,равной массы подвешены к коромыслу весов.Разрушится ли равновесие весов,если оба кубика опустить в керосин? а)равновесие не разрушится б)перетянет чугунный кубик в)перетянет железный кубик г)...

Физика
Два кубика,чугунный и железный ,равной массы подвешены к коромыслу весов.Разрушится ли равновесие весов,если оба кубика опустить в керосин? а)равновесие не разрушится б)перетянет чугунный кубик в)перетянет железный кубик г)зависит от размеров кубиков
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Гость:
А равновесие не разрушится
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