Почему у материка только одна крайняя точка? (Антарктида)

География
Почему у материка только одна крайняя точка? (Антарктида)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что в Антарктиде одна крайняя точка - северная. Других быть не может На самом же деле Антарктида, будучи расположена вокруг Южного полюса, захватывает все без исключения долготы и не имеет крайних западной и восточной точек
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