Перестрой словосочетания так, чтобы приставка НЕ стала частицей, т.е. писалась бы ??аздельно со словом. -Неисследованная местность - Нескошенная трава -Нерешенная проблема - Невыполненное задание

Русский язык

Перестрой словосочетания так, чтобы приставка НЕ стала частицей, т.е. писалась бы ??аздельно со словом. -Неисследованная местность - Нескошенная трава -Нерешенная проблема - Невыполненное задание

Автор: Гость