Перестрой словосочетания так, чтобы приставка НЕ стала частицей, т.е. писалась бы ??аздельно со словом. -Неисследованная местность - Нескошенная трава -Нерешенная проблема - Невыполненное задание

Русский язык
Перестрой словосочетания так, чтобы приставка НЕ стала частицей, т.е. писалась бы ??аздельно со словом. -Неисследованная местность - Нескошенная трава -Нерешенная проблема - Невыполненное задание
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не исследованная путешественниками местность, не полностью скошенная трава, не решённая мною проблема, не выполненное васей задание
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