Очень срочно морфологический разбор слова Шишкин (это фамилия)
Русский язык
Очень срочно морфологический разбор слова Шишкин (это фамилия)
Ответ(ы):
Гость:
Шишк - корень ин- суффикс
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