Помогите придумать логическую задачу(по логике)(не легкую)
Математика
Помогите придумать логическую задачу(по логике)(не легкую)
Ответ(ы):
Гость:
У папы 6 сыновей у каждого из них по одной сестре . Сколько детей в семье? (7детей 6 мальчиков и одна девочка)
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