Как написать правильно краткое условие задачи? На столе стояло 6 глубоких тарелок и 8 мелких. На сколько больше было мелких тарелок, чем глубоких?
Математика
Как написать правильно краткое условие задачи? На столе стояло 6 глубоких тарелок и 8 мелких. На сколько больше было мелких тарелок, чем глубоких?
Ответ(ы):
Гость:
Глубоких-6т Мелких-8т На сколько больше -?
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