Как написать правильно краткое условие задачи? На столе стояло 6 глубоких тарелок и 8 мелких. На сколько больше было мелких тарелок, чем глубоких?

Математика

Как написать правильно краткое условие задачи? На столе стояло 6 глубоких тарелок и 8 мелких. На сколько больше было мелких тарелок, чем глубоких?

Автор: Гость