Помогите составить предложения с этими словами испугаться очень высокий(рост)
Русский язык
Помогите составить предложения с этими словами испугаться очень высокий(рост)
Ответ(ы):
Гость:
Он не мог не испугаться той ночью. У этого человека очень высокий рост,он занесён в книгу рекордов Гиннеса.
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