На что нужно умножить 3,чтоб получить 1

Математика
На что нужно умножить 3,чтоб получить 1
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Ответ(ы):
Гость:
3 нужно умножить на 1/3 чтобы получить 1
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