Доклат по теме удобрения урок биология 6класс

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Удобрения Все растения для своего роста, развития и плодоношения нуждаются в питательных веществах. Чтобы обогатить этими веществами почву, необходимо использовать удобрения, которые делятся на органические и минеральные. Органические удобрения Они очень часто используется садоводами т. к. имеют в своём составе большое количество необходимых веществ. К органическим удобрениям относят: навоз, птичий помёт, компост, торф, прудовой и озёрный ил, древесную кору и зелёные удобрения. Навоз является очень ценным органическим удобрением т. к. хорошо подходит для многих садовых растений. Компост- органическое удобрение, который может быть изготовлен самостоятельно и включает в свой состав множество полезных веществ. Птичий помёт превосходит по содержанию питательных веществ навоз, это быстродействующее удобрение, которое часто используется для подкормки садовых растений. Минеральные удобрения Минеральные удобрения имеют не менее важное значение для садоводства, чем органические удобрения. Они являются хорошим источником питательных элементов, позволяют достичь высокой урожайности и качества выращиваемых культур. Разделяются на макроудобрения и микроудобрения. Макроудобрения содержат в своем составе такие элементы как азот, фосфор, калий, а в микроудобрениях содержатся такие элементы как бор, марганец, кобальт и т. д. Одними из самых известных минеральных удобрений являются аммиачная селитра, сульфат аммония и мочевина. Внесение удобрений Правильное, грамотное и своевременное внесение удобрений является одним из основных факторов хорошего и регулярного плодоношения плодовых и ягодных культур. В то же время надо помнить, что минеральные удобрения - это высокоактивные химические вещества и при неумелом применении вместо пользы могут принести вред. При недостатке элементов питания растения будут развиваться не очень хорошо, урожай будет небольшим, лишнее же количество внесенных удобрений угнетает растения, что может вызывать их гибель, важно и правильное сочетание вносимых питательных веществ Садовые удобрения Основным необходимым элементом для садовых растений является азот. Азотные удобрения необходимо вносить регулярно, избегая при этом чрезмерной подкормки. Это удобрение имеет большое значение и для плодовых деревьев, но вносить для них азот желательно только до конца июля т. к. большое количество этого элемента препятствует нормальной подготовке плодового дерева к зиме. Осенью для сада необходимы аммиачные удобрения, они мало вымываются из почвы и хорошо улучшают её состав. Фосфорные удобрения имеют большое значение для созревания плодов, поэтому фосфор необходимо вносить в момент образования завязи. В отличие от азота это удобрение сокращает вегетационный период. Все удобрения для сада выбираются с учётом свойств почвы и вида садового растения.