Что такое потенциальная энергия ? ( кратко и доступно с примерами).
Физика
Что такое потенциальная энергия ? ( кратко и доступно с примерами).
Ответ(ы):
Гость:
Потенциальная энергия тела равнa mgh, то есть чем выше тело над Землёй и чем большей массой оно обладает, тем больше его потенциальная энергия. Например: если тело массой 10 кг поднять на высоту 1 метра, то его потенциальная энергия будет равна 10*10*1 = 100 Джоулей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Английский язык
Обществознание
Может ли профессиональная деятельность влиять на гендерные роли мужчины и женщины в современном обществе почему