Что такое потенциальная энергия ? ( кратко и доступно с примерами).

Физика
Что такое потенциальная энергия ? ( кратко и доступно с примерами).
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потенциальная энергия тела равнa mgh, то есть чем выше тело над Землёй и чем большей массой оно обладает, тем больше его потенциальная энергия. Например: если тело массой 10 кг поднять на высоту 1 метра, то его потенциальная энергия будет равна 10*10*1 = 100 Джоулей.
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