Может ли профессиональная деятельность влиять на гендерные роли мужчины и женщины в современном обществе почему

Обществознание
Может ли профессиональная деятельность влиять на гендерные роли мужчины и женщины в современном обществе почему
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да может (в развернутом аиде я не уверен что вам 16 лет...)
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