Приведите пример числа, 4% которого больше 10, и меньше 20
Алгебра
Приведите пример числа, 4% которого больше 10, и меньше 20
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