Сравни описание столицы Золотой Орды в 13 и 14 веках - какие произошли изменения? Что позволило Золотой Орде всего за 100 лет пройти путь от полу-первобытного общества до развитой цивилизации?

История

Сравни описание столицы Золотой Орды в 13 и 14 веках - какие произошли изменения? Что позволило Золотой Орде всего за 100 лет пройти путь от полу-первобытного общества до развитой цивилизации?

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