Сравни описание столицы Золотой Орды в 13 и 14 веках - какие произошли изменения? Что позволило Золотой Орде всего за 100 лет пройти путь от полу-первобытного общества до развитой цивилизации?

История
Сравни описание столицы Золотой Орды в 13 и 14 веках - какие произошли изменения? Что позволило Золотой Орде всего за 100 лет пройти путь от полу-первобытного общества до развитой цивилизации?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2.Золотая Орда завоевала огромные территории,на них работали ремесленники этих стран,они пользовались награбленным добром и умами..Князь Иван калита пожертвовал одним городом,чтобы спасти остальные от нашествия.А князья получали от Орды ярлыки на княжение..
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