Как по английски написать сколько в 30 тысячах лет часов
Английский язык
Как по английски написать сколько в 30 тысячах лет часов
Ответ(ы):
Гость:
How many in 30 thousand years of hours.
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