Как по английски написать сколько в 30 тысячах лет часов

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Как по английски написать сколько в 30 тысячах лет часов
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Ответ(ы):
Гость:
How many in 30 thousand years of hours.    
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