H2S+KON= CU+ZNSO4= NA2SO4+H2SO4+
Химия
H2S+KON= CU+ZNSO4= NA2SO4+H2SO4+
Ответ(ы):
Гость:
H2S+2KOH=K2S+2H2O Cu+ZnSO4=Zn+CuSO4 Na2SO4+H2SO4≠ т.к. нет осадка или газа
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