Рассчитайте силу давления воды в аквариуме размерами 50*25*80см, налитой наполовину. (Плотность воды=1000кг/м3)
Физика
Рассчитайте силу давления воды в аквариуме размерами 50*25*80см, налитой наполовину. (Плотность воды=1000кг/м3)
Ответ(ы):
Гость:
Рассчитайте площадь дна аквариума и объем воды, затем найденный вами объем умножьте на плотность воды и вы получите массу воды. Найденную массу воды умножьте на ускорение свободного падения, и вы получите вес воды. Ну а теперь ищем давление, найденный вами вес воды поделите на площадь дна аквариума и полученный результат будет давлением измеряемый в паскалях. Решение: м² м³ кг Н Давление: (давление) Па =4,9 кПа
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