Решите неравенство: 6х^-х+5lt;_6
Математика
Решите неравенство: 6х^-х+5lt;_6
Ответ(ы):
Гость:
Приравнять обе части. Перенести 6 в левую часть. Решить квадратное уравнение. В ответ записать х удовлетворяющее неравенству.
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