Тесты по биологии. 9 класс. Тема: «Органы пищеварения». Из перечня органов пищеварения (1-10) выберите и зашифруйте правильные полные ответы на вопросы (I-X). Вариант № 1. 1,пищевод 6. слепая кишка 2.аппендикс 7. прямая кишк...

Биология

Тесты по биологии. 9 класс. Тема: «Органы пищеварения». Из перечня органов пищеварения (1-10) выберите и зашифруйте правильные полные ответы на вопросы (I-X). Вариант № 1. 1,пищевод 6. слепая кишка 2.аппендикс 7. прямая кишка 3.желудок 8. 12-ти перстная кишка 4.печень 9. поджелудочная железа 5.тонкая кишка 10. толстая кишка I. Самая большая железа. II. Начальная часть толстой кишки. III. Самый длинный орган. IV. Отдел, следующий за желудком. V. Кишка в форме подковы («П»). VI. Вырабатывает желчь. VII. Проводит пищу в желудок. VIII. Завершает расщепление питательных веществ. IX. Отдел всасывания продуктов расщепления питательных веществ. X. Место обитания бактерий – кишечной палочки.

Автор: Гость