16. Объем оксида углерода (IV), выделяющегося при взаимодействии хлороводорода объе??ом 22,4 л (н.у.) с раствором, содержащим карбонат натрия количеством вещества 2 моль, составляет (л): а) 5,6 б) 11,2 в) 22,4 г) 44,8 17. ...

Химия

16. Объем оксида углерода (IV), выделяющегося при взаимодействии хлороводорода объе??ом 22,4 л (н.у.) с раствором, содержащим карбонат натрия количеством вещества 2 моль, составляет (л): а) 5,6 б) 11,2 в) 22,4 г) 44,8 17. Среда раствора, полученного в результате растворения в воде ортофосфорной кислоты массой 98 г и гидроксида натрия массой 160 г: а) кислая б) нейтральная в) щелочная 18. Масс а осадка, выпавшего при пропускании оксида углерода (IV) объемом 0,224 л (н.у.) через раствор, содержащий Са(OH)2 массой 0,79 г, равна (г): а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 19. Объем оксида углерода (IV), выделившегося при действии 10%-ного раствора H2SO4 массой 196 г на K2CO3 количеством вещества 1,5 моль, составляет (л): а) 6,72 б) 4,48 в) 2,24 г) 1,18

Автор: Гость