Помогите запишите слова в две колонки существительное множественное и единствен??ое число радость горе скука добро веселье ловкость темнота синева свежесть седина молодость отруби обои чернила белила дрожжи сливки макароны ду...

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Помогите запишите слова в две колонки существительное множественное и единствен??ое число радость горе скука добро веселье ловкость темнота синева свежесть седина молодость отруби обои чернила белила дрожжи сливки макароны духи горение чтение ходьба беготня хождение плавание одобрение получение выполнение удивление переговоры хлопоты выборы именины финансы деньги шашки шахматы нарды сутки каникулы будни сумерки заморозки нефть каучук железо сталь жемчуг фарфор серебро сахар щавель молоко сметана мед рожь хлопок асфальт цемент бензин силос

Автор: Гость