Помогите запишите слова в две колонки существительное множественное и единствен??ое число радость горе скука добро веселье ловкость темнота синева свежесть седина молодость отруби обои чернила белила дрожжи сливки макароны ду...
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Помогите запишите слова в две колонки существительное множественное и единствен??ое число радость горе скука добро веселье ловкость темнота синева свежесть седина молодость отруби обои чернила белила дрожжи сливки макароны духи горение чтение ходьба беготня хождение плавание одобрение получение выполнение удивление переговоры хлопоты выборы именины финансы деньги шашки шахматы нарды сутки каникулы будни сумерки заморозки нефть каучук железо сталь жемчуг фарфор серебро сахар щавель молоко сметана мед рожь хлопок асфальт цемент бензин силос
Ответ(ы):
Гость:
Ед.ч. - радость, горе, скука, добро, веселье, ловкость, темнота,синева, свежесть, седина, молодость, горение, чтение, ходьба, беготня,хождение, плавание, одобрение, получение, выполнение, удивление, нефть,каучук. железо, сталь, жемчуг, фарфор, серебро, сахар, щавель, молоко, сметана, мёд, рожь, хлопок, асфальт,цемент, бензин, силос Мн.ч. -отруби, обои, чернила,белила, дрожжи,сливки, макароны, духи, переговоры, именины, хлопоты, выборы, финансы, деньги,шашки, шахматы, нарды, сутки,каникулы, будни, сумерки, заморозки
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