Решить уравнение для 4класса,7-(x+1цел3/5)=2цел4/5

Математика
Решить уравнение для 4класса,7-(x+1цел3/5)=2цел4/5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7-х-1 3/5=2 4/5 5 2/5-х=2 4/5 -х=2 4/5-5 2/5 х=4 7/5 - 2 4/5 х=2 3/5
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