Изложение рассказа кавкаский пленик

Гость: Гость:

Кавказцы взяли в плен Жилина и его друга Костылина и сказали им написать письма родным чтобы родные дали выкуп за них .Костылин был из богатой семьи и был уверен что его не бросят дадут выкуп.Жилин был из бедной семьи и письмо не отправил.Но кавказцы не знали об этом.Так пленников заперли в сарае кормили плохо.Была там дочь одного из кавказцев Дина она им еду таскала а Жилин ей кукол делал.За ними выкуп не прислали и решили пленники сбежать,но не получилось.Их потом в яму бросили и пороли.Жилин опять решил сбежать ,а у Костылина нога повреждена была ,он и не пытался сбежать. Вот Жилин и сбежал со второго раза.Его заметили кавказцы но тут Жилин увидел своих и побежал к ним со всей силы,так он и выбрался.А вот за Костылиным выкуп через месяц только прислали,когда он еле живой был