199 учеников поехали на экскурсию.В пяти небольших автобусах разместилось по 20 уче??иков в каждом,остальные разместились в больших автобусах по 33 ученика в каждом.Сколько было больших автобусов?Составь и реши задачу с тем же ...

Математика
199 учеников поехали на экскурсию.В пяти небольших автобусах разместилось по 20 уче??иков в каждом,остальные разместились в больших автобусах по 33 ученика в каждом.Сколько было больших автобусов?Составь и реши задачу с тем же условием и вопросом:сколько было автобусов?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)20*5=100(у)- в небольших автобусах 2)199-100=99(у)- в больших автобусах 3)99:33=3(шт)-больших автобусов
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