199 учеников поехали на экскурсию.В пяти небольших автобусах разместилось по 20 уче??иков в каждом,остальные разместились в больших автобусах по 33 ученика в каждом.Сколько было больших автобусов?Составь и реши задачу с тем же ...

Математика

199 учеников поехали на экскурсию.В пяти небольших автобусах разместилось по 20 уче??иков в каждом,остальные разместились в больших автобусах по 33 ученика в каждом.Сколько было больших автобусов?Составь и реши задачу с тем же условием и вопросом:сколько было автобусов?

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