Утро, петух, вставать, рано любить, и , морковь, капуста, заяц, на, лиса, идти ( состав??ть предложение)

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Утро, петух, вставать, рано любить, и , морковь, капуста, заяц, на, лиса, идти ( состав??ть предложение)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Петух любит  вставать  рано утром  и кушает морковь, капусту с зайцем.
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