Почему Мцыри не пошел вслед за грузинкой к свободным людям?
Литература
Почему Мцыри не пошел вслед за грузинкой к свободным людям?
Ответ(ы):
Гость:
Встретив у ручья молодую грузинку, Мцыри очарован ее пением. Он мог бы пойти за ней и соединиться с людьми. Оказавшись в очень важной для романтического героя ситуации — в ситуации выбора, Мцыри не изменяет своей цели: он хочет попасть на родину и, может быть, найти отца и мать. Это еще не его родина, не “его край отцов”. Отказавшись от любви, герой предпочел ей свободу.
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