Чому треба знати iсторiю своейi крайiни-твiр роздум.

Гость: Гость:

Я дуже люблю мою рідну українську мову і вважаю, що її необхідно плекати і берегти. Наша мова має давні корені й самобутню історію. Вона дуже співуча і милозвучна.Я знаю, що дуже багато часу потрібно було, щоб наша рідна мова стала державною. Були часи, коли закривалися українські школи, знищувалися книжки, які були написані українською мовою. Але наш народ зміг зберегти ЇЇ неповторність та піднести її до світових висот. Зараз ми маємо можливість вільно спілкуватися нею. Ми маємо своє українське радіо, телебачення, газети. Я вважаю, що це найбільше надбання і щастя для нашого народу.Кожній людині необхідно плекати свою рідну мову і пишатися нею.