Чому треба знати iсторiю своейi крайiни-твiр роздум.

Українська мова
Чому треба знати iсторiю своейi крайiни-твiр роздум.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я дуже люблю мою рідну українську мову і вважаю, що її необхідно плекати і берегти. Наша мова має давні корені й самобутню історію. Вона дуже співуча і милозвучна.Я знаю, що дуже багато часу потрібно було, щоб наша рідна мова стала державною. Були часи, коли закривалися українські школи, знищувалися книжки, які були написані українською мовою. Але наш народ зміг зберегти ЇЇ неповторність та піднести її до світових висот. Зараз ми маємо можливість вільно спілкуватися нею. Ми маємо своє українське радіо, телебачення, газети. Я вважаю, що це найбільше надбання і щастя для нашого народу.Кожній людині необхідно плекати свою рідну мову і пишатися нею.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Звуковой анализ слова кот
Ответить
География
Почему у материка только одна крайняя точка? (Антарктида)
Ответить
Русский язык
Перестрой словосочетания так, чтобы приставка НЕ стала частицей, т.е. писалась бы ??аздельно со словом. -Неисследованная местность - Нескошенна...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста б1 и б2
Ответить
Химия
Как получить ацетат натрия из ацетата целлюлозы ?
Ответить