Математический маятник совершил 100 полных колебаний за 50 с .Определите период и частоту колебаний маятник
Физика
Математический маятник совершил 100 полных колебаний за 50 с .Определите период и частоту колебаний маятник
Ответ(ы):
Гость:
По формулам T=t/N и V=N/t где N-число оборотов, t-время,V-частота, T-период.T=50/100=0.5с V=100/50=2Гц
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