Помогите оч срочно юмористический рассказ по литературе,но не Чехова!ПЛИЗЗЗЗ
Литература
Помогите оч срочно юмористический рассказ по литературе,но не Чехова!ПЛИЗЗЗЗ
Ответ(ы):
Гость:
М. Зощенко - Любовь Можете взять любой другой рассказ Зощенко.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математический маятник совершил 100 полных колебаний за 50 с .Определите период и частоту колебаний маятник
Физика
Два кубика,чугунный и железный ,равной массы подвешены к коромыслу весов.Разрушится ли равновесие весов,если оба кубика опустить в керосин? а)рав...