Помогите оч срочно юмористический рассказ по литературе,но не Чехова!ПЛИЗЗЗЗ

Литература
Помогите оч срочно юмористический рассказ по литературе,но не Чехова!ПЛИЗЗЗЗ
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Ответ(ы):
Гость:
М. Зощенко  - Любовь Можете взять любой другой рассказ Зощенко.  
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