в ведре-ведро какое из них проверочное слова. у клёстов-клёст тяжёлый-тяжесть зернистый-зерно пахучий-пахнет грозовая-в грозу вылез-влез

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в ведре-ведро какое из них проверочное слова. у клёстов-клёст тяжёлый-тяжесть зернистый-зерно пахучий-пахнет грозовая-в грозу вылез-влез
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Автор: Гость
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Гость:
Зёрна, грозный. На счет последнего - сомневаюсь
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