в ведре-ведро какое из них проверочное слова. у клёстов-клёст тяжёлый-тяжесть зернистый-зерно пахучий-пахнет грозовая-в грозу вылез-влез

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в ведре-ведро какое из них проверочное слова. у клёстов-клёст тяжёлый-тяжесть зернистый-зерно пахучий-пахнет грозовая-в грозу вылез-влез

Автор: Гость