Вопрос от чайника №2 В результате реакции обмена образуются осадок, вода, газ. Ос??док это что?
Химия
Вопрос от чайника №2 В результате реакции обмена образуются осадок, вода, газ. Ос??док это что?
Ответ(ы):
Гость:
Осадок это то что не растворяется в воде
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