Как подчеркнуть слово первые и чем оно выражено:Упали первые тяжёлые капли.
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Как подчеркнуть слово первые и чем оно выражено:Упали первые тяжёлые капли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Первые" следует подчеркнуть волнистый чертой, так как это определение слова "капли". Выражено числительным.
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