Какие части речи у слов беготня борьба ширина висячий ползучий вперёд издалека Помогите плиз!!!!!
Русский язык
Какие части речи у слов беготня борьба ширина висячий ползучий вперёд издалека Помогите плиз!!!!!
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Беготня, борьба, ширина - существительное висячий, ползучий- прилагательное вперёд ,издалека - наречие
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