Помогите пожалуйста номер 5 (а)

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Помогите пожалуйста номер 5 (а)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Is tennis as excitig as football? 3.Is flying as dangerous as travelling by car? 4.Are cats as intellegent as dogs? 5.Are boys as moody as girls ?
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