Как помогает шея птицам пр полете

Биология
Как помогает шея птицам пр полете
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Позволяет сэкономить силы и увеличить дальность полета.
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