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Как помогает шея птицам пр полете
Биология
Как помогает шея птицам пр полете
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Гость:
Позволяет сэкономить силы и увеличить дальность полета.
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