Как понять тему? Синус и косинус суммы и разности аргументов

Гость: Гость:

Смотри я тоже когда изучал все эти синусы косинусы тангенсы катангенсы тоже сначала не въехал ты просто сядь и выучи зазубри формулы и посмотришь что я был прав тебе сразу станет легче решать все это и ты сразу поймешь все. Все!