Как понять тему? Синус и косинус суммы и разности аргументов

Алгебра
Как понять тему? Синус и косинус суммы и разности аргументов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Смотри я тоже когда изучал все эти синусы косинусы тангенсы катангенсы тоже сначала не въехал ты просто сядь и выучи зазубри формулы и посмотришь что я был прав тебе сразу станет легче решать все это и ты сразу поймешь все. Все!
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